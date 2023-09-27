Адвокат может занять пост главного тренера экзотической сборной

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат может занять пост главного тренера сборной Кюрасао.

«Переговоры ведутся, но я пока еще не принял окончательного решения. По большей части это связано с организационными моментами. Мне важно знать, как там все обустроено. Ранее я вел подобные переговоры в Бельгии, однако там есть деньги, а у Кюрасао их не так много», - передает слова наставника таблоид The Sun.

Последним местом работы Адвоката был клуб «Ден Хааг». Дик имеет опыт работы с национальными сборными России, ОАЭ, Нидерландов, Южной Кореи, Сербии и Ирака.