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Адвокат может занять пост главного тренера экзотической сборной

27 Сентября 2023 • 10:14 Комментировать

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат может занять пост главного тренера сборной Кюрасао.

«Переговоры ведутся, но я пока еще не принял окончательного решения. По большей части это связано с организационными моментами. Мне важно знать, как там все обустроено. Ранее я вел подобные переговоры в Бельгии, однако там есть деньги, а у Кюрасао их не так много», - передает слова наставника таблоид The Sun.

Последним местом работы Адвоката был клуб «Ден Хааг». Дик имеет опыт работы с национальными сборными России, ОАЭ, Нидерландов, Южной Кореи, Сербии и Ирака.

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Евро-Футбол.Ру,
Дик Адвокат сборная Кюрасао
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