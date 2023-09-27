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Это’О посетит товарищеский матч Россия - Камерун

27 Сентября 2023 • 09:39 Комментировать

Блез Джунан, который занимает пост генерального секретаря федерации футбола Камеруна, заявил, что бывший нападающий каталонской «Барселоны» Самюэль Это’О посетит предстоящий товарищеский поединок против сборной России.

«Это'О посетит товарищеский матч в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна. Мы хорошо знаем наших футболистов и уверены в их силах», - передает генсека Sport24.

Напомним, что Это’О занимает пост президента федерации футбола Камеруна.

Товарищеская встреча сборных России и Камеруна пройдет в Москве 12 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Самюэль Это-О
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