Это’О посетит товарищеский матч Россия - Камерун

Блез Джунан, который занимает пост генерального секретаря федерации футбола Камеруна, заявил, что бывший нападающий каталонской «Барселоны» Самюэль Это’О посетит предстоящий товарищеский поединок против сборной России.

«Это'О посетит товарищеский матч в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна. Мы хорошо знаем наших футболистов и уверены в их силах», - передает генсека Sport24.

Напомним, что Это’О занимает пост президента федерации футбола Камеруна.

Товарищеская встреча сборных России и Камеруна пройдет в Москве 12 октября.