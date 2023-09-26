Смертин верит, что сборная России выиграет чемпионат мира

Бывший полузащитник «Динамо» Алексей Смертин поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас все для этого есть. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро», — цитирует Смертина Legalbet.

Напомним, на домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России добралась до четвертьфинала, в котором проиграла хорватам в серии пенальти.

Добавим, что минувший чемпионат мира, проходивший в Катаре, российская национальная команда пропустила из-за отстранения со стороны ФИФА.

Участие нашей команды в следующем мундиале остается под вопросом.