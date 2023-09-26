Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Смертин верит, что сборная России выиграет чемпионат мира

26 Сентября 2023 • 15:18 Комментировать (2)

Бывший полузащитник «Динамо» Алексей Смертин поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас все для этого есть. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро», — цитирует Смертина Legalbet.

Напомним, на домашнем чемпионате мира в 2018 году сборная России добралась до четвертьфинала, в котором проиграла хорватам в серии пенальти.

Добавим, что минувший чемпионат мира, проходивший в Катаре, российская национальная команда пропустила из-за отстранения со стороны ФИФА.

Участие нашей команды в следующем мундиале остается под вопросом.

Оценить новость
- 16
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Смертин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
26 Сентября 2023 в 16:11
ай ну и дубалом.. стали бы, станем.. сборная брата-ына уже давно в чемпиках ходить.. а мы што ?.. А-ха-ха-ха! )))
Kirolnic
26 Сентября 2023 в 15:54
Очень позитивные временные рамки...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
15:18 · Чемпионат мира 2026
Смертин верит, что сборная России выиграет чемпионат мира 2
15:07 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский: Камерун? На чемпионате мира все следили за Месси и Роналду
14:44 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России может сыграть против Кении на территории отеля
12:30 · Чемпионат мира 2026
Голкипер «Локомотива» Лантратов высказался о дебюте за сборную России
12:23 · Чемпионат мира 2026
В Федерации футбола Буркина-Фасо допустили возможность проведения товарищеского матча со сборной России
12:06 · Чемпионат мира 2026
Президент РПЛ Алаев: Пока идёт СВО, в европейском футболе мы играть не будем
11:58 · Чемпионат мира 2026
Лантратов высказался о конкуренции с Сафоновым в сборной России
10:41 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» не будет препятствовать выступлениям Захаряна за сборную России
10:26 · Чемпионат мира 2026
В Камеруне сообщили дату и место проведения матча со сборной России
25 Сентября
15:19 · Чемпионат мира 2026
​Алдонин высказался об октябрьских матчах сборной России
11:45 · Чемпионат мира 2026
В Египте высказались о матче сборной страны против России
24 Сентября
12:27 · Чемпионат мира 2026
Названа дата товарищеского матча сборной России с Кенией слухи
23 Сентября
22:57 · Бразилия
В сборной Бразилии назвали заявку на матчи отбора к чемпионату мира
13:46 · Чемпионат мира 2026
Динияр Билялетдинов – о сборной России: «Эксперимент с большим составом был неудачным»
13:31 · Чемпионат мира 2026
​Динияр Билялетдинов оценил сборную Камеруна как соперника России
Все новости
Рекомендуем