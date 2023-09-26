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Зиньковский: Камерун? На чемпионате мира все следили за Месси и Роналду

26 Сентября 2023 • 15:07 Комментировать

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился комментарием о предстоящей контрольной игре сборной России против Камеруна.

«Африканские сборные все сильные, выносливые и бегущие. Легко не будет точно. Не особо помню их по чемпионату мира. Все же следили за Месси и Роналду», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч против сборной Камеруна. Встреча должна будет пройти в Москве.

На счету 27-летнего футболиста три матча за национальную команду и одна результативная передача.

Напомним, в последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Катаром (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная России Сборная Камеруна Антон Зиньковский
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