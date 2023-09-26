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​Сборная России может сыграть против Кении на территории отеля

26 Сентября 2023 • 14:44 Комментировать

В следующем месяце сборная России может провести товарищеский матч против Кении. Вероятной датой проведения этого матча называется 16 октября.

Ранее уже сообщалось о том, что матч сборных России и Кении может пройти в Турции. Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале K/On/Off сообщил, что одним из возможных мест проведения поединка является отель Titanic Mardan Palace. Этот отель может похвастаться тем, что на его территории находится футбольный стадион.

Ранее, 12 октября, сборная России должна провести товарищеский матч против Камеруна. Если ничего не сорвётся, то для команды Валерия Карпина этот матч будет домашним.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении
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