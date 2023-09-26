Голкипер «Локомотива» Лантратов высказался о дебюте за сборную России

Голкипер московского «Локомотив» Илья Лантратов поделился эмоциями о дебюте за сборную России.

Напомним, что 27-летний вратарь дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против сборной Катара (1:1).

Лантратов отметил, что знал перед матчем, что точно выйдет на поле, но не знал, на какой минуте это произойдёт.

«Вышел на 70-й минуте. Это сборная, сумасшедшие эмоции от сбора и от вызова в сборную. Понятно, что это была товарищеская игра, но это национальная команда, поэтому всегда приятно вызываться», - добавил он в разговоре с ТАСС.

Напомним, что спустя минуту после замены сборная Катара отметилась голом.