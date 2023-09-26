В Федерации футбола Буркина-Фасо допустили возможность проведения товарищеского матча со сборной России

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре высказался о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.

Спортивный функционер отметил, что РФС хотел провести матч в сентябре, но по итогу не получилось договориться.

«До января у нас подписаны контракты с рядом других федерацией, среди которых нет РФС. Что касается следующего года, то вопрос о товарищеском матче наших сборных будет обсуждаться», - приводит слова Траоре Sport24.

Напомним, что во время октябрьских сборов подопечные Валерия Карпина должны сыграть против сборных Камеруна и Кении.