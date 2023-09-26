Президент РПЛ Алаев: Пока идёт СВО, в европейском футболе мы играть не будем

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о возможном возвращении российского футбола на европейскую арену.

Спортивный функционер отметил, что пока идёт СВО, российские команды не будут играть в Европе, ведь это суровая правда жизни.

«Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться», - приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, что весь российский футбол был отстранён от участия в международных соревнованиях в конце февраля прошлого года.