Лантратов высказался о конкуренции с Сафоновым в сборной России

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался относительно конкуренции с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым в национальной сборной России.

«Все знают Виталия Кафанова, после работы с ним все прибавляют, двигаются в правильном направлении. Прибавляют очень серьезно. Конкуренция с Матвеем? Класс, класс в конкуренции», - приводятся слова Лантратова на страницах ТАСС.

Илья дебютировал за сборную России в товарищеской встрече против национальной команды Катара. Контрольный поединок завершился вничью со счетом 1:1.

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