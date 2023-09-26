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Лантратов высказался о конкуренции с Сафоновым в сборной России

26 Сентября 2023 • 11:58 Комментировать

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался относительно конкуренции с вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым в национальной сборной России.

«Все знают Виталия Кафанова, после работы с ним все прибавляют, двигаются в правильном направлении. Прибавляют очень серьезно. Конкуренция с Матвеем? Класс, класс в конкуренции», - приводятся слова Лантратова на страницах ТАСС.

Илья дебютировал за сборную России в товарищеской встрече против национальной команды Катара. Контрольный поединок завершился вничью со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Матвей Сафонов Илья Лантратов
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