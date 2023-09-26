В Камеруне сообщили дату и место проведения матча со сборной России

Генсек федерации футбола Камеруна Блез Джунан поведал об организации контрольного поединка против национальной команды России.

«Нам предложили разные варианты: мы выбирали между стадионом «Зенита», а также аренами ЦСКА и «Динамо». Последний вариант устроил обе стороны. 12 октября на этом стадионе сыграют сборные Камеруна и России», - приводит слова генерального секретаря Sport24.

Напомним, что в сентябре сборная России провела три товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина дважды сыграли против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и провели спарринг с Катаром (1:1).