​Алдонин высказался об октябрьских матчах сборной России

В октябре сборная России должна провести товарищеские матчи против Камеруна и Кении. Экс-игрок российской национальной команды Евгений Алдонин оценил вероятных соперников.

«Камерун - хороший соперник для нашей сборной, это бесспорно. Как пройдут эту проверку наши парни, покажет матч. Камерун - одна из лучших команд Африки», - цитирует Алдонина Metaratings.

Алдонин отметил, что он не уверен в победе над Камеруном, поскольку в последнее время сборной России не удавалось обыграть даже более слабые команды.

Что касается игры против Кении, то Алдонин не считает её бессмысленной.

«Для нашей национальной команды сейчас каждый матч имеет смысл», - сказал Алдонин, указав на малое число международных матчей.