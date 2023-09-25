В Египте высказались о матче сборной страны против России

Генсек Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар в разговоре с журналистами высказался касательно еще одного возможного поединка против сборной России.

«Ответный матч сборных России и Египта в России в октябре невозможен. Возможно, позже. В целом, мы не против поездки в Россию. Это вопрос планов сборной», - передает слова Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сентябре состоялось два товарищеских поединка между сборной России и олимпийской сборной Египта. В первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а во втором африканцы отпраздновали победу – 2:1.