Сборная России проведёт два контрольных поединка в октябре.

Как сообщает «РБ Спорт», товарищеская игра между сборными России и Кении состоится в Турции. По данным источника, игра намечена на 16 октября.

Стоит отметить, что 12 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Камеруна. Поединок может пройти в Москве на «ВТБ Арене».

Последний товарищеский матч сборная России провела на выезде с Катаром. Игра завершилась результативной ничьей – 1:1. Автором единственного мяча нашей команды стал защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. Для игрока этот гол стал дебютным за российскую сборную.