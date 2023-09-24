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Названа дата товарищеского матча сборной России с Кенией слухи

24 Сентября 2023 • 12:27 Комментировать

Сборная России проведёт два контрольных поединка в октябре.

Как сообщает «РБ Спорт», товарищеская игра между сборными России и Кении состоится в Турции. По данным источника, игра намечена на 16 октября.

Стоит отметить, что 12 октября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Камеруна. Поединок может пройти в Москве на «ВТБ Арене».

Последний товарищеский матч сборная России провела на выезде с Катаром. Игра завершилась результативной ничьей – 1:1. Автором единственного мяча нашей команды стал защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. Для игрока этот гол стал дебютным за российскую сборную.

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Сборная России Сборная Кении
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