Динияр Билялетдинов – о сборной России: «Эксперимент с большим составом был неудачным»

На сентябрьский сбор сборной России Валерий Карпин вызывал 49 футболистов, поскольку команда проводила два матча против олимпийской сборной Египта с возрастным ограничением, а в матче против Катара ограничений не было. Экс-футболист российской национальной команды Динияр Билялетдинов считает, что в октябре в сборную не вызовут так много игроков.

«Я думаю, что в этот раз вызовут 25 человек. Эксперимент с большим составом, как оказалось, был неудачным. Нужно будет сосредоточиться на меньшем количестве ребят. Играли невнятно, результата толком не добились», - цитирует Билялетдинова ТАСС.

В октябре сборная России должна провести домашний товарищеский матч против Камеруна. Игра пройдёт в четверг, 12 октября. О том, где пройдёт игра, пока что объявлено не было, но, вероятно, это будет «ВТБ Арена» в Москве.