​Динияр Билялетдинов оценил сборную Камеруна как соперника России

На днях глава Российского футбольного союза Александр Дюков анонсировал товарищеский матч сборной России против Камеруна. Команды должны сыграть в четверг, 12 октября. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист российской национальной команды Динияр Билялетдинов.

«Если уже договорились, то, наверное, это самый сильный соперник для сборной России за последнее время. Будет интересно играть. К тому же они были участниками последнего чемпионата мира. Лишь бы не сорвалось», - цитирует Билялетдинова ТАСС.

Стоит отметить, что матч против Камеруна для сборной России должен стать домашним.

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча, но без ограничений по возрасту футболистов игра была всего одна – против Катара. Она завершилась вничью со счётом 1:1. В составе российской национальной команды голом отметился Александр Солдатенков.