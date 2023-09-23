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В Камеруне назвали вызовом поединок против сборной России

23 Сентября 2023 • 13:22 Комментировать

Бывший голкипер сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл высказался о предстоящем товарищеском поединке против национальной команды России.

«Знаю о том, что между нашими сборными будет товарищеский матч! Это вызов для сборной Камеруна, чтобы проверить свои силы. Это хорошая идея для нашей команды», - передает слова Белла «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация о том, что товарищеский поединок между сборными России и Камеруна состоится 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина расписали мировую с Катаром со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Жозеф-Антуан Белл
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