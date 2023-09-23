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В Кении высказались о матче со сборной России

23 Сентября 2023 • 12:07 Комментировать

Генсек федерации футбола Кении Барри Отиено поведал о ходе переговоров с РФС относительно проведения товарищеского поединка национальных сборных.

«Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник. Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», - передает слова генерального секретаря Sport24.

Напомним, что в сентябре сборная России провела три контрольные встречи. Подопечные Валерия Карпина дважды сыграли против олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2), а также провели встречу против команды Катара (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Барри Отиено
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