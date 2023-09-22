Анзор Кавазашвили: Сборная России - безликая команда

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о перспективах сборной России принять участие в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Кавазашвили считает, что российская команда точно не сыграет на мундиале, и если президент РФС Александр Дюков верит, что мы сыграем, то ему нужно задуматься, чтобы наши игроки становились лучше.

«На сегодняшний день штаб Карпина делает заявления, которые говорят об отрешенном отношении к национальной команде. Сборная России — безликая команда», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Также он не верит, что сборная России будет допущена до участия в международных соревнованиях в ближайшие пять лет.