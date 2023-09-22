Дюков ответил, может ли сборная России сыграть в октябре с Бахрейном или Китаем

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, может ли сборная России в октябре провести товарищеские матчи с Бахрейном или Китаем.

«Есть ли шанс, что в октябре со сборной России смогут сыграть Бахрейн или Китай? Это точно не Бахрейн и не Китай», — приводит слова Дюкова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что 12 октября сборная России проведет контрольный поединок с национальной командой Камеруна. Сообщалось, что, скорее всего, игра состоится в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, последний товарищеский матч команды Валерия Карпина с Катаром завершился ничейным результатом – 1:1.