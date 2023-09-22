​Масалитин считает рейтинг ФИФА бессмысленным

Бывший нападающий московского ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин скептически относится к рейтингу ФИФА, он признался, что даже не следит за тем, что российская сборная регулярно опускается там в силу невозможности выступать в достойных турнирах.

- Смысл в них смотреть, даже если мы будем на 60-м или 70-м месте? Надо просто доказывать, что мы являемся сильной сборной, и все. И когда все это закончится, когда наши клубы и сборная вернутся, мы должны быть конкурентоспособными, - вопрошает Масалитин слова которого цитирует Газета.Ru.

Свой следующий товарищеский матч сборная России проведет против сборной Камеруна, это случится двенадцатого октября.