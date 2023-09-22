​Масалитин напомнил, что сборную Камеруна не следует недооценивать

Сборная России готовится к еще одному товарищескому матчу, на сей раз со сборной Камеруна. Встреча состоится двенадцатого октября. Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что недооценка африканской команды, регулярно участвующей в чемпионатах мира, может выйти боком игрокам нашей сборной.

- На сегодняшний момент не осталось слабых сборных — надо со всеми играть и со всеми показывать свою силу. Нет никакой разницы — Камерун, Иран или еще кто-то. Если начнешь делить соперников на сильных и слабых, то ничего не получится, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Ранее сборные России и Камеруна встречались дважды - сперва в 1994 на чемпионате мира (6:1 в пользу российской команды) и 0:0 в товарищеском матче в 2011 году.