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​Гладилин ждёт скорого возвращения российской сборной на международную арену

22 Сентября 2023 • 02:12 Комментировать

Известный российский специалист Валерий Гладилин дал понять, что относится к тем людям, которые верят в то, что санкции на российский спорт будут сняты при первой же возможности, и случиться это может скоро. Правда, когда именно это могло бы случиться, Гладилин не сказал, его пассаж на эту тему носит достаточно абстрактный характер.

- Мы к этому придем рано или поздно — никуда от этого не деться, ситуация просто сложилась такая, к сожалению. Какие бы силы этому не препятствовали политические, все так или иначе придет на свои места. Все люди хотят общаться и играть в футбол, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Пока же сборная России готовится к товарищескому матчу со сборной Камеруна, он пройдет двенадцатого октября.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Гладилин
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