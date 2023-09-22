​Гладилин ждёт скорого возвращения российской сборной на международную арену

Известный российский специалист Валерий Гладилин дал понять, что относится к тем людям, которые верят в то, что санкции на российский спорт будут сняты при первой же возможности, и случиться это может скоро. Правда, когда именно это могло бы случиться, Гладилин не сказал, его пассаж на эту тему носит достаточно абстрактный характер.

- Мы к этому придем рано или поздно — никуда от этого не деться, ситуация просто сложилась такая, к сожалению. Какие бы силы этому не препятствовали политические, все так или иначе придет на свои места. Все люди хотят общаться и играть в футбол, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Пока же сборная России готовится к товарищескому матчу со сборной Камеруна, он пройдет двенадцатого октября.