​Гладилин оценил шансы российской сборной против Камеруна

Сборной Росси предстоит сразиться в товарищеском матче против сборной Камеруна - регулярного участника чемпионатов мира, в том числе и прошедшего, катарского. Гладилин считает, что этот матч будет иметь повышенное значение:

- Думаю, экспериментов особых не будет — те, кто себя проявил, и на кого тренер рассчитывает, те и будут играть с Камеруном. Камерун — это очень приличная команда, сборная мирового уровня, так что с ней нужно играть самым сильным и оптимальным составом, чтобы достойно выступить, как никак — играем дома, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Сборная России дважды играла с Камеруном в своей истории - в 2011 году товарищеский матч закончился нулями, но зато в 1994, на чемпионате мира в США, Олег Саленко забил пять голов и Россия победила 6:1. Также стоит упомянуть про матч сборной СССР с Камеруном на чемпионате мира в Италии в 1990 - 4:0.