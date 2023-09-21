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Дюков - о призыве Карпина российским игрокам уезжать зарубеж: Ответ вырван из контекста

21 Сентября 2023 • 23:05 Комментировать

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о призыве главного тренера национальной сборной Валерия Карпина российским футболистам уезжать в зарубежные чемпионаты.

Спортивный функционер отметил, что слова Карпина вырваны из контекста, ведь тренер говорил, что нужно выходить из зоны комфорта.

«Что касается РФС, то мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались здесь, развивались, прогрессировали. Но мы все заинтересованы в развитии», - приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, что слова Карпина вызвали большую критику у общественности. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Александр Дюков
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