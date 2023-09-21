Президент РФС Дюков не видит снижения интереса к сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что не видит снижения интереса к национальной сборной.

«Можем определить это только рейтингами, долями, просмотрами, охватом той информации, которая выходит относительно сборной.

Мы не видим снижения этих показателей. Будет хорошая возможность проверить, сможет ли сборная России собрать полный стадион», - приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, что Дюков анонсировал матч между сборными России и Камеруна, который должен состояться 12 октября в Москве.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.