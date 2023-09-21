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Глава РФС Дюков - о ситуации с Литвиновым: Я первый раз узнал об этом со слов Абаскаля

21 Сентября 2023 • 22:12 Комментировать

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с полузащитником московского «Спартака» Русланом Литвиновым.

Напомним, что наставник столичного клуба Гильермо Абаскаль заявил, что игрок отправился в расположение сборной России с травмой, а тренерский штаб национальной команды знал об этом, но Валерий Карпин опроверг эту информацию.

«Я нахожусь на связи с тренерским штабом сборной. Мы обсуждаем и состояние игроков. И я в первый раз узнал, что у Литвинова есть какое-то повреждение и недомогание, узнал со слов Абаскаля», - приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Александр Дюков Руслан Литвинов
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