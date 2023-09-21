​Президент ФИФА ответил, может ли сборная России выступить на чемпионате мира

Джанни Инфантино, который занимает должность президента ФИФА, ответил на вопрос, может ли сборная России выступить на следующем чемпионате мира.

Как известно, сборная России из-за санкций в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи.

«Будет видно», - цитирует Инфантино «РИА Новости».

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году. Турнир примут сразу три страны – США, Канада и Мексика.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков сказал, что сборная России пока сохраняет шансы выступить на следующем мундиале. При этом он допустил переход Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию.