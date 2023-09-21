Дюков: Я не могу гарантировать, что сборная Камеруна не откажется от товарищеской игры с Россией

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Камеруна.

«Какова вероятность, что Камерун снова не откажется? Я не могу это гарантировать», — передает слова функционера «Чемпионат».

Контрольный поединок между сборной России и сборной Камеруна должен пройти 12 октября. Вероятно, матч состоится на домашнем стадионе московского «Динамо».

Напомним, ранее уже была договоренность между Россией и Камеруном о товарищеском матче, однако позже африканский коллектив отказался проводить игру.

Добавим, в сентябре команда Валерия Карпина провела три встречи, в которых не смогла одержать ни одной победы.