​Россия может выступить на чемпионате мира – 2026 – глава РФС

Сборная России пока сохраняет шансы на попадание на чемпионат мира – 2026. Об этом журналистам сообщил Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза.

«Шансы отобраться на чемпионат мира – 2026 пока ещё не потеряны», - сказал Дюков.

Также Дюков сообщил о том, что Российский футбольный союз в ближайшие месяцы примет решение по конфедерации. Есть вероятность того, что РФС перейдёт из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Стоит сказать, что сборная России из-за санкций не участвует в официальных турнирах, в частности в отборе на чемпионат Европы – 2024.