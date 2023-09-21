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Непомнящий считает, что Камерун не слабее сборной России

21 Сентября 2023 • 18:26 Комментировать

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и национальной командой Камеруна.

«То, что матч состоится в России, можно назвать победой. Камерун — команда статусная, одна из сильнейших команд Африки», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что практически все игроки камерунской сборной выступают в Европе, поэтому Камерун не уступает по уровню сборной России.  

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что игра между Россией и Камеруном пройдет 12 октября. Функционер заявил, что, скорее всего, матч пройдет на домашней арене «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Непомнящий Сборная Камеруна
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