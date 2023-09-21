Непомнящий считает, что Камерун не слабее сборной России

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем товарищеском матче между сборной России и национальной командой Камеруна.

«То, что матч состоится в России, можно назвать победой. Камерун — команда статусная, одна из сильнейших команд Африки», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что практически все игроки камерунской сборной выступают в Европе, поэтому Камерун не уступает по уровню сборной России.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что игра между Россией и Камеруном пройдет 12 октября. Функционер заявил, что, скорее всего, матч пройдет на домашней арене «Динамо».