​УЕФА или Азия: РФС примет решение до конца года – Дюков

Сборная России в настоящий момент находится под санкциями и может проводить только товарищеские матчи. В футбольном обществе уже давненько обсуждают возможность перехода Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Новый комментарий на этот счёт дал Александр Дюков – глава РФС.

«Мы ведём переговоры с УЕФА. В ближайшее время по их результатам нужно будет решить – или мы остаёмся в УЕФА, или мы рассматривает возможность перехода в другую конфедерацию. Решение нужно принять в конце года», - сказал Дюков журналистам.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведёт 12 октября – против Камеруна на своём поле.