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​В РФС анонсировали домашний матч сборной России – известен соперник

21 Сентября 2023 • 18:16 Комментировать

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, анонсировал домашний товарищеский матч сборной России. В четверг, 12 октября, команда Валерия Карпина сыграет против Камеруна. В разговоре с журналистами Дюков отметил, что игра, скорее всего, пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. 

В то же время Дюков сказал, что РФС ведёт переговоры с ещё несколькими сборными.

«Ведутся переговоры с несколькими сборными, в том числе из Африки. Назовём их, когда договоримся», - сказал Дюков.  

«Матч с европейской сборной? Я сомневаюсь, что в ближайшие месяцы есть такая вероятность», - отметил глава РФС.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Александр Дюков Сборная Камеруна
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