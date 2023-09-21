​В РФС анонсировали домашний матч сборной России – известен соперник

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, анонсировал домашний товарищеский матч сборной России. В четверг, 12 октября, команда Валерия Карпина сыграет против Камеруна. В разговоре с журналистами Дюков отметил, что игра, скорее всего, пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

В то же время Дюков сказал, что РФС ведёт переговоры с ещё несколькими сборными.

«Ведутся переговоры с несколькими сборными, в том числе из Африки. Назовём их, когда договоримся», - сказал Дюков.

«Матч с европейской сборной? Я сомневаюсь, что в ближайшие месяцы есть такая вероятность», - отметил глава РФС.