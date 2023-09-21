​Агуэро рассказал, где хочет видеть Гвардиолу

Экс-игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, которому пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем, высказался о Хосепе Гвардиоле. По словам Агуэро, он хотел бы видеть испанского тренера у руля сборной Аргентины.

«Мне как аргентинцу было бы радостно видеть Гвардиолу в сборной Аргентины. Я думаю, что все были бы счастливы этому, не так ли?» - сказал Агуэро Stake.

«При таком небольшом количестве игр, как у сборных, у тренера очень мало права на ошибку. И я думаю, что при таком стиле игры, который он ставит, Гвардиоле было бы скучно без тренировок. Сборные собираются на неделю-две, и некоторые игроки приезжают уставшими после перелёта. В таком случае Пеп может подумать: «Я не буду вдаваться в подробности моего стиля, это только затруднит моё положение», - отметил экс-футболист.