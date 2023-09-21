Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Агуэро рассказал, где хочет видеть Гвардиолу

21 Сентября 2023 • 16:53 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, которому пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем, высказался о Хосепе Гвардиоле. По словам Агуэро, он хотел бы видеть испанского тренера у руля сборной Аргентины.

«Мне как аргентинцу было бы радостно видеть Гвардиолу в сборной Аргентины. Я думаю, что все были бы счастливы этому, не так ли?» - сказал Агуэро Stake.

«При таком небольшом количестве игр, как у сборных, у тренера очень мало права на ошибку. И я думаю, что при таком стиле игры, который он ставит, Гвардиоле было бы скучно без тренировок. Сборные собираются на неделю-две, и некоторые игроки приезжают уставшими после перелёта. В таком случае Пеп может подумать: «Я не буду вдаваться в подробности моего стиля, это только затруднит моё положение», - отметил экс-футболист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
18:22 · Чемпионат мира 2026
​УЕФА или Азия: РФС примет решение до конца года – Дюков
16:53 · Чемпионат мира 2026
​Агуэро рассказал, где хочет видеть Гвардиолу
14:35 · Чемпионат мира 2026
В Камеруне выразили надежду на проведение матча против сборной России в Санкт-Петербурге
20 Сентября
17:04 · Чемпионат мира 2026
Макаллистер рассказал, что Месси страдал из-за отсутствия трофея со сборной Аргентины 1
14:31 · Чемпионат мира 2026
​Матч Россия – Камерун может пройти в Санкт-Петербурге, это приоритетный вариант
14:21 · Италия. Серия А
Сёмин поддержал идею приглашения вратаря «Лацио» Проведеля в сборную России 1
19 Сентября
21:11 · Товарищеские матчи
Назван второй вероятный соперник сборной России в октябре слухи
19:18 · Чемпионат мира 2026
Мостовой заявил, что смог бы работать в сборной России
18:42 · Чемпионат мира 2026
Газзаев: «В игре с Камеруном есть возможность стабилизировать состав сборной»
18:32 · Чемпионат мира 2026
​В камерунской федерации отреагировали на информацию о матче с Россией
16:03 · Чемпионат мира 2026
Гранат: Камерун - достойный соперник для сборной России
18 Сентября
19:16 · Чемпионат мира 2026
Нобоа завершил карьеру в сборной Эквадора в возрасте 38 лет
16:48 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский: «Когда вернулись из Катара, я чуть приболел»
13:36 · Чемпионат мира 2026
​В Гондурасе футболист сделал сумасшедший подкат – два соперника взмыли в воздух видео
17 Сентября
19:56 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: Меня мотивирует вызов в сборную России
Все новости
Рекомендуем