В Камеруне выразили надежду на проведение матча против сборной России в Санкт-Петербурге

Блез Джунан, генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна, выразил надежду на проведение матча против сборной России в Санкт-Петербурге.

«Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — заявил камерунский функционер в интервью Sport24. Также Джунан отметил, что для африканцев октябрьский матч в России не станет проблемой, подчеркнув, что стороны находятся в переговорном процессе.

Напомним, что сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч на «ВТБ Арене» в Москве или на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 октября.