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В Камеруне выразили надежду на проведение матча против сборной России в Санкт-Петербурге

21 Сентября 2023 • 14:35 Комментировать

Блез Джунан, генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна, выразил надежду на проведение матча против сборной России в Санкт-Петербурге.

«Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — заявил камерунский функционер в интервью Sport24. Также Джунан отметил, что для африканцев октябрьский матч в России не станет проблемой, подчеркнув, что стороны находятся в переговорном процессе.

Напомним, что сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч на «ВТБ Арене» в Москве или на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Блез Джунан
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