Россия опустилась в рейтинге ФИФА

Опубликована обновленная версия рейтинга ФИФА. Сборная России потеряла одно место и опустилась на 39-ю позицию.

Лидером рейтинга является действующий чемпион мира – сборная Аргентины. На второй строчке расположились французы, а тройку замкнула национальная команда Бразилии.

Также в топ-10 лучших попали: Англия, Бельгия, Хорватия, Нидерланды, Португалия, Италия и Испания.

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина дважды сыграли против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и расписали мировую с Катаром (1:1).

Полная версия рейтинга ФИФА