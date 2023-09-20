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Макаллистер рассказал, что Месси страдал из-за отсутствия трофея со сборной Аргентины

20 Сентября 2023 • 17:04 Комментировать (1)

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер высказался о капитане сборной Аргентины и нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси очень страдал, когда не мог завоевать трофей с национальной командой. Именно поэтому, выиграть трофей вместе с ним — это невероятно. Через много лет мы будем вспоминать это, а сейчас мы продолжаем побеждать с лучшим в мире», — цитирует Макаллистера La Nacion.

Напомним, в 2022 году сборная Аргентины стала чемпионом мира и выиграла «Финалиссиму», а годом ранее завоевала трофей Кубка Америки.

На счету Месси 176 игр за аргентинскую сборную, в которых он забил 104 гола и сделал 56 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами Алексис Макаллистер
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Сентября 2023 в 17:39
Да.. Один страдал.. Другой фигнёй страдал.. Всё получилось заслуженно.. Хе..
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