Макаллистер рассказал, что Месси страдал из-за отсутствия трофея со сборной Аргентины

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер высказался о капитане сборной Аргентины и нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси очень страдал, когда не мог завоевать трофей с национальной командой. Именно поэтому, выиграть трофей вместе с ним — это невероятно. Через много лет мы будем вспоминать это, а сейчас мы продолжаем побеждать с лучшим в мире», — цитирует Макаллистера La Nacion.

Напомним, в 2022 году сборная Аргентины стала чемпионом мира и выиграла «Финалиссиму», а годом ранее завоевала трофей Кубка Америки.

На счету Месси 176 игр за аргентинскую сборную, в которых он забил 104 гола и сделал 56 результативных передач.