​Матч Россия – Камерун может пройти в Санкт-Петербурге, это приоритетный вариант

В октябре сборная России должна провести второй в 2023 году домашний товарищеский матч. Соперником команды Валерия Карпина должна стать национальная команда Камеруна.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», приоритетным вариантом для Российского футбольного союза является проведение игры с камерунцами на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Именно там в марте проходила встреча со сборной Ирака (победа 2:0).

Ранее другие источники называли разные варианты, в том числе вариант с «ВТБ Ареной» в Москве.

Матч Россия – Камерун должен пройти 12 октября.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.