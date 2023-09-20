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​Матч Россия – Камерун может пройти в Санкт-Петербурге, это приоритетный вариант

20 Сентября 2023 • 14:31 Комментировать

В октябре сборная России должна провести второй в 2023 году домашний товарищеский матч. Соперником команды Валерия Карпина должна стать национальная команда Камеруна.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», приоритетным вариантом для Российского футбольного союза является проведение игры с камерунцами на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Именно там в марте проходила встреча со сборной Ирака (победа 2:0).

Ранее другие источники называли разные варианты, в том числе вариант с «ВТБ Ареной» в Москве.

Матч Россия – Камерун должен пройти 12 октября.

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна
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