Мостовой заявил, что смог бы работать в сборной России

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, смог бы он тренировать сборную России в текущих реалиях.

«Вопрос не совсем спортивный. Почему нет? Мотивация? При чем здесь мотивация? Все работают в своих командах. Потом приезжают в сборную и трудятся там. Это их работа, они деньги за это получают», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент 55-летний Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

Ранее Мостовой неоднократно заявлял, что после получения лицензии не собирается работать в низших российских лигах, его цель — клубы РПЛ.