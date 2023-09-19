Газзаев: «В игре с Камеруном есть возможность стабилизировать состав сборной»

Бывший наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался о будущей игре сборной России против команды Камеруна. Контрольный матч пройдёт в октябре во время паузы на игры национальных сборных, сообщил во вторник инсайдер Иван Карпов.

«В игре с Камеруном есть возможность стабилизировать состав. Тренерский штаб просмотрел практически всех потенциальных игроков национальной команды. Из этих кандидатов надо выбрать футболистов, которые будут вызываться стабильно и проведут игру с Камеруном», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшую международную паузу команда России сыграла три матча. Два – с олимпийской сборной Египта в Суэце (1:1, 1:2) и один – в Катаре в матче с местной национальной командой (1:1).