​В камерунской федерации отреагировали на информацию о матче с Россией

Блез Джунан, который занимает должность генерального секретаря Федерации футбола Камеруна, высказался по поводу информации о товарищеской игре против России.

Ранее в прессе появилась информация о том, что матч сборных России и Камеруна пройдёт 12 октября на московской «ВТБ Арене».

«Возможно, мы сыграем с Россией в октябре. Пока между нашими федерациями ведутся переговоры насчёт этого вопроса», - сказал Джунан Sport24. Функционер добавил, что сборная Камеруна готова сыграть против России.

Отметим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. При этом находить соперников для этих игр Российскому футбольному союзу непросто.