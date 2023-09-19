​Россия – Камерун: названа дата матча и стадион

В следующем месяце сборная России должна провести домашний товарищеский матч против Камеруна. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», игра пройдёт в четверг, 12 октября. Местом проведения матча была выбрана «ВТБ Арена» в Москве.

Отметим, что в прошлый раз сборная России проводила домашний матч в марте. Тогда команда Валерия Карпина на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге обыграла Ирак с результатом 2:0.

Напомним, что свой последний товарищеский матч сборная России проводила в Дохе против сборной Катара. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. В составе россиян гол забил Александр Солдатенков.