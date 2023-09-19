Гранат: Камерун - достойный соперник для сборной России

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от возможного товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

Экс-игрок национальной сборной считает африканскую команду достойным соперником и дал понять, что это одна из самых сильных сборных, с которой можно сыграть в нынешних реалиях.

«Будет интересный спарринг, тем более игра состоится у нас. Хочется увидеть максимум от нашей сборной», - приводит слова Граната «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что игра может состояться в ближайшую международную паузу, 12-16 октября.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях.