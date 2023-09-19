​Назван соперник сборной России на октябрь – игра пройдёт дома

В октябре сборная России снова соберётся для проведения учебно-тренировочного сбора. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Российский футбольный союз наконец-то договорился о проведении товарищеского матча против сборной Камеруна. По данным источника, игра пройдёт 12 или 16 октября.

Для сборной России матч против Камеруна будет домашним. Где именно пройдёт игра, пока непонятно. Ясно, что сборная России не выступит в «Лужниках», ведь там меняют газон. Матч могут провести на другом московском стадионе, на «Газпром Арене» или где-то на юге.

Отметим, что сборная России в последний раз проводила домашний матч в марте – против Ирака (победа 2:0).