Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Нобоа завершил карьеру в сборной Эквадора в возрасте 38 лет

18 Сентября 2023 • 19:16 Комментировать

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что больше не будет играть за свою национальную команду.

«Почему я перестал вызываться в сборную? Это решение тренера. Мне уже 38, что я буду там играть? Могу сказать, что завершил карьеру в сборной», — приводит слова Нобоа портал Sport24.

Нобоа принял участие в 83 матчах в составе сборной Эквадора, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет девять ассистов.

Последний раз футболист сыграл за национальную команду в июне 2021 года.

Действующий контракт Нобоа с «Сочи» рассчитан до конца текущего сезона Российской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сборная Эквадора Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Сентября
19:16 · Чемпионат мира 2026
Нобоа завершил карьеру в сборной Эквадора в возрасте 38 лет
16:48 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский: «Когда вернулись из Катара, я чуть приболел»
13:36 · Чемпионат мира 2026
​В Гондурасе футболист сделал сумасшедший подкат – два соперника взмыли в воздух видео
17 Сентября
19:56 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: Меня мотивирует вызов в сборную России
15:21 · Чемпионат мира 2026
«Игра за сборную — это в первую очередь патриотизм» — Даниил Денисов
13:44 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский недоволен игрой за сборную России
11:27 · Россия. Премьер-лига
Соболев - о матчах сборной России: «Ты играешь за страну, товарищеская игра или официальная»
16 Сентября
13:38 · Чемпионат мира 2026
Зотов: «Россия должна обыгрывать Катар, и не в один мяч»
15 Сентября
19:25 · Чемпионат мира 2026
Хлусевич — о капитанской повязке в сборной России: «Это большая честь»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Бразильский агент предположил, зачем Малкому и Клаудиньо гражданство РФ
15:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаджиев: «Если Бердыев захочет уйти в сборную, я не буду против»
11:59 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: «В видео Карпин говорит очевидные вещи»
11:42 · Чемпионат мира 2026
Шалимов — о составе сборной России: «Это сильнейшие на сегодня футболисты страны»
09:56 · Чемпионат мира 2026
Газзаев: «Сборная России должна обыгрывать такие команды, как Катар»
08:00 · Чемпионат мира 2026
Уткин: «Невозможно смотреть на игру сборной России»
Все новости
Рекомендуем