Нобоа завершил карьеру в сборной Эквадора в возрасте 38 лет

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что больше не будет играть за свою национальную команду.

«Почему я перестал вызываться в сборную? Это решение тренера. Мне уже 38, что я буду там играть? Могу сказать, что завершил карьеру в сборной», — приводит слова Нобоа портал Sport24.

Нобоа принял участие в 83 матчах в составе сборной Эквадора, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет девять ассистов.

Последний раз футболист сыграл за национальную команду в июне 2021 года.

Действующий контракт Нобоа с «Сочи» рассчитан до конца текущего сезона Российской премьер-лиги.