Зиньковский: «Когда вернулись из Катара, я чуть приболел»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что приболел в расположении сборной России.

«Когда вернулись из Катара, я чуть приболел. Может быть, это акклиматизация, как все говорят. Из-за кондиционеров на стадионе в Катаре? Кондиционеры вообще топ были! Без них было бы печально играть», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

На счету 27-летнего Зиньковского три матча за сборную России и одна результативная передача. Напомним, товарищеский поединок между подопечными Валерия Карпина и национальной командой Катара завершился со счетом 1:1.

Следующие учебно-тренировочные занятия сборной России могут пройти в октябре.