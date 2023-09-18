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Зиньковский: «Когда вернулись из Катара, я чуть приболел»

18 Сентября 2023 • 16:48 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что приболел в расположении сборной России.

«Когда вернулись из Катара, я чуть приболел. Может быть, это акклиматизация, как все говорят. Из-за кондиционеров на стадионе в Катаре? Кондиционеры вообще топ были! Без них было бы печально играть», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

На счету 27-летнего Зиньковского три матча за сборную России и одна результативная передача. Напомним, товарищеский поединок между подопечными Валерия Карпина и национальной командой Катара завершился со счетом 1:1.

Следующие учебно-тренировочные занятия сборной России могут пройти в октябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Сборная Катара Антон Зиньковский
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