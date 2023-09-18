В чемпионате Гондураса в ночь на понедельник проходил матч между «Марафоном» и «Олимпией». По ходу игры защитник «Марафона» Андре Орельяна сделал просто сумасшедший по грубости подкат. 21-летний футболист совершил прыжок с открытыми шипами и срубил сразу двух соперников. Разумеется, что за этот подкат Орельяна получил прямую красную карточку.

Интересно то, что права на Орельяну принадлежат как раз «Олимпии» - за «Марафон» защитник выступает на правах аренды.

Добавим, что «Олимпия» обыграла «Марафон» с минимальным счётом 1:0.