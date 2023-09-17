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«Игра за сборную — это в первую очередь патриотизм» — Даниил Денисов

17 Сентября 2023 • 15:21 Комментировать

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре за сборную России.

«Игра за сборную — это в первую очередь патриотизм. Не говорю, что за клуб играют с меньшей ответственностью, но за сборную футболисты всегда стараются на 100 процентов», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

На счету 20-летнего Денисова три матча за сборную России, в которых он не отметился результативными действиями.

Напомним, в сентябре команда Валерия Карпина провела три товарищеских матча: против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и против Катара (1:1).

Следующий сбор национальной команды может состояться в октябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Даниил Денисов
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