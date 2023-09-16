Зотов: «Россия должна обыгрывать Катар, и не в один мяч»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился мнением об игре сборной России в недавнем товарищеском поединке против национальной команды Катара.

«Такую команду, как Катар, исходя из опыта прошлых созывов ещё до бана, мы должны обыгрывать, и не в один мяч. Игра не очень понравилась. Всё было очень пассивно и медленно», - передает слова Георгия «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Катара завершилась вничью со счетом 1:1. До этого подопечные Валерия Карпина дважды сыграли против олимпийской сборной Египта – 1:1 и 1:2.