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Зотов: «Россия должна обыгрывать Катар, и не в один мяч»

16 Сентября 2023 • 13:38 Комментировать

Защитник самарских «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился мнением об игре сборной России в недавнем товарищеском поединке против национальной команды Катара.

«Такую команду, как Катар, исходя из опыта прошлых созывов ещё до бана, мы должны обыгрывать, и не в один мяч. Игра не очень понравилась. Всё было очень пассивно и медленно», - передает слова Георгия «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеская встреча между сборными России и Катара завершилась вничью со счетом 1:1. До этого подопечные Валерия Карпина дважды сыграли против олимпийской сборной Египта – 1:1 и 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара Георгий Зотов
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