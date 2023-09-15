Хлусевич — о капитанской повязке в сборной России: «Это большая честь»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от выхода на поле с капитанской повязкой в матче за сборную России.

«Дебютировал в качестве капитана за сборную. Это большая честь, очень рад, очень доволен. Плохо, что не выиграли три игры, в двух я участвовал, обе сыграли вничью. Остался неприятный осадок», — заявил Хлусевич на YouTube-канале «красно-белых».

Футболист добавил, что почувствовал гордость и наслаждение, когда узнал, что выведет сборную в качестве капитана.

Последняя товарищеская игра сборной России против Катара завершилась со счетом 1:1. Хлусевич провел на поле 45 минут и не отметился голевыми действиями.