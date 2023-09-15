Кто круче провёл сентябрь со сборной: Месси или Роналду

Миновала неделя европейского и южноамериканского отбора. Если на европейском континенте команды отбирались на чемпионат Европы-2024, то в Южной Америке проходили баталии в рамках отбора на чемпионат мира–2026 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итог сентябрьского цикла для нынешних легенд Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Португалия сокрушила Люксембург без Роналду

Можно было начать с победы Португалии над Словакией (1:0), но особо запомнился разгром Люксембурга со счётом 9:0. Да, в этом матче не играла живая легенда сборной Португалии Криштиану Роналду. На ум сразу приходит матч на чемпионате мира против Швейцарии. Тогда Роналду вышел на поле за 15 минут до конца матча, когда португальцы побеждали уже 5:1. А игра завершилась после шестого гола.

Матч с Люксембургом показал, что команда может не только побеждать без Роналду, но и громить соперников. Почему так происходит? Напарники Криштиану понимают, что авторитет в его ногах, и постоянно ищут его и играют на него. В отсутствие Роналду видно было, как Рафаэл Леао расцвёл, летал как пчёлка по бровке, правда отдал только результативную передачу. Но тройка форвардов Диогу Жота, Гонсалу Рамуш и Леао справилась на отлично, забив четыре гола на троих.

Что там с Роналду? 38-летний нападающий сыграл только против Словакии. Он провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился; получил только жёлтую карточку. В этой игре Криштиану пробил три раза по воротам, но в створ не попадал. За 90 минут он коснулся мяча 37 раз и отдал 71% точных передач (15/21).

Гол Месси принёс первую победу Аргентине в отборе на ЧМ-2026

8 сентября сборная Аргентины в первом туре отбора к ЧМ-2026 принимала Эквадор. Игра была равна… Но на 78-й минуте сыграл фактор Лионеля Месси. «Инопланетянин» точным ударом подарил победу своей команде.

В этой игре Лионель провёл на поле 88 минут, за которые успел: забить гол, нанести два удара, из которых один стал голевым. Всего Месси нанёс 78 касаний по мячу и отдал 76% точных передач (38/50). Однако в этой игре аргентинец получил мышечную травму и уже не отправился в Боливию на второй тур. Но и без него Аргентина разгромила своего соперника со счётом 3:0.

Всё честно. Роналду и Месси провели по одному матчу за свои сборные. Теперь слово за вами, читатели. Победный гол Месси дороже фактора легенды на скамейке, которая видит, как его команда громит соперника, а он смотрит, что его время медленно отдают молодым?